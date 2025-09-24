ABD’li milyarder Elon Musk’ın babası Errol Musk’ın, öz ve üvey çocuklarına yönelik istismar iddiaları nedeniyle 1993’ten bu yana üç ayrı polis soruşturmasına maruz kaldığı ileri sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin eriştiği mektuplar, e-postalar, aile üyeleriyle yapılan görüşmeler ile polis ve mahkeme kayıtlarına dayanarak hazırladığı haberde, Elon Musk’ın uzun süredir görüşmediğini belirttiği 79 yaşındaki babasına yönelik iddialar gündeme getirildi.

Habere göre, Errol Musk 1992’deki üçüncü evliliğinin ardından, öz ve üvey çocuklarından beşini istismar etmekle suçlandı. İlk istismar iddiası ise 1993 yılında, o dönemde 4 yaşında olan üvey kızından ortaya çıktı.

İddiaları yalanladı

Bazı aile üyeleri, Errol Musk'ın bu olayın ardından başka çocuklarını da istismar ettiğini ileri sürdü. Şikayetler sonucu şimdiye kadar üç ayrı polis soruşturması başlatılmış olmasına rağmen, Errol Musk herhangi bir suçtan hüküm giymedi. Aile yakınları, Elon Musk’tan duruma müdahale etmesini sıkça talep ederken, Elon zaman zaman mağdurları babasından uzak tutmak için maddi destek sağladı.

Errol Musk ise gazeteye yaptığı açıklamada cinsel istismar iddialarını reddetti ve suçlamaları ortaya atan aile üyelerini Elon Musk’tan "para koparmaya çalışmakla" itham etti. En büyük çocuğu Elon Musk ise 2017’de verdiği bir röportajda, babasının “akla gelebilecek neredeyse tüm kötü davranışları sergilediğini” söylemişti.