Son Mühür - Çin’in güneyindeki Guangdong eyaleti, Asya'nın son yıllarda karşılaştığı en şiddetli tayfunlardan biri olan Ragasa'nın tehdidiyle karşı karşıya. Eyalet yetkilileri, gece saatleri itibarıyla 1 milyon 890 bin kişinin kıyı bölgelerinden iç kesimlere ya da güvenli alanlara tahliye edildiğini duyurdu.

Gün içinde kıyıya ulaşacak

Meteoroloji uzmanları, Süper Tayfun Ragasa’nın gün içerisinde Guangdong kıyılarına ulaşmasının öngörüldüğünü açıkladı. Rüzgâr hızının saatte 200 kilometrenin üzerine çıkabileceği ve beraberinde şiddetli yağış ile sel riskini de getireceği belirtildi.

Hayat durdu

Guangdong eyaletinde yüzlerce uçuş iptal edilirken, tüm okullar ve kamu kurumları geçici olarak kapatıldı. Elektrik kesintilerine karşı çeşitli önlemler alınırken, arama-kurtarma ekipleri de hazır bekletiliyor. Yerel halka, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı. Çin’in güney kıyıları her yıl Pasifik kaynaklı tayfunların etkisi altına girse de, yetkililer Ragasa’nın son yıllarda görülen en yıkıcı fırtınalardan biri olabileceği konusunda uyarıyor. 2023 yılında aynı bölgede etkili olan Saola Tayfunu da milyonlarca insanı etkilemişti.