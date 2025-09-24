Son Mühür- İtalyan sinemasının dünyaca ünlü yıldızı Claudia Cardinale'nin vefat haberini AFP duyurdu. İkinci Dünya Savaşı sonrası İtalyan sinemasının en göz alıcı figürlerinden biri olarak öne çıkan Cardinale 87 yaşında son nefesini verdi.

Sicilya kökenli bir ailenin çocuğu olarak Tunus'ta büyüyen Cardinale'nin sinema dünyasıyla tanışması, 1957 yılında Tunus'ta düzenlenen bir güzellik yarışmasını kazanması ve Venedik Film Festivali'ne katılma hakkı kazanmasıyla gerçekleşmişti.



Hangi filmlerde oynadı?



Bir dizi küçük rolden sonra, 1963'te Federico Fellini'nin 8 1/2 filminde rol alarak uluslararası üne kavuştu ve aynı yıl Burt Lancaster'la birlikte The Leopard filminde rol aldı.

Büyüyen kariyeri Hollywood yapımlarının kapısını açtı ve Blake Edwards'ın yönettiği komedi filmi Pembe Panter'de ve 1968'de Sergio Leone'nin Bir Zamanlar Batı'da filminde rol aldı.

Hayatının son dönemlerine kadar çeşitli Avrupa dillerinde filmler çekmeye devam etti ve 2020'de İsviçre yapımı Bulle dizisinde rol aldı.

2002'de Berlin Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülüne layık görülen oyuncu, oyunculuğun harika bir kariyer olduğunu söylemişti.