Son Mühür - Süper Lig takımlarından Antalyaspor, yaz transfer döneminde düşük bütçeyle önemli bir adım attı. Kırmızı-beyazlı ekip, Senegal'den yalnızca 50 bin euroya genç forvet El Bachir Gueye’yi kadrosuna kattı. Uygun maliyetine rağmen bu transfer, kısa sürede Süper Lig’in en çok konuşulan hamlelerinden biri oldu.

2 gol attı

22 yaşındaki El Bachir Gueye, Süper Lig'deki ilk maçına Gaziantep FK karşısında çıktı ve 2 gol atarak sahneye etkileyici bir giriş yaptı. Fiziksel gücü, sürati ve son vuruşlardaki başarısıyla öne çıkan Senegalli forvet, Antalyaspor taraftarlarından tam not aldı. Profili bile yoktu