Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü Norveç takımı Bodo/Glimt'i RAMS Park'ta ağırlayacak. Kritik karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.
Erteleme maçları da o gün oynanacak
Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçıyla aynı akşam iki Süper Lig erteleme karşılaşması da sahne alacak.
Takvimde yer alan maçlar ise şunlar:
- TÜMOSAN Konyaspor – Beşiktaş (20:00)
- Çaykur Rizespor – RAMS Başakşehir (20:00)
Tepki yağdı
Futbol camiasında TFF’nin bu kararı sert eleştirilere yol açtı. Taraftarlar, Galatasaray’ın Avrupa’daki mücadelesi sırasında yerel lig maçlarının aynı anda oynanmasının izlenme oranlarını düşüreceği ve Türkiye’nin Avrupa’daki temsil gücünü zayıflatacağı görüşünde birleşti. Spor yorumcuları da, bu takvim düzenlemesinin hem Şampiyonlar Ligi atmosferini olumsuz etkilediğini hem de Süper Lig’in marka değerine zarar verdiğini ifade etti.
Eleştirilerde, TFF’nin takvim planlamasında Avrupa’da mücadele eden takımlara öncelik tanıması gerektiği özellikle vurgulandı. Futbolseverler ise “Türk takımı Avrupa’da mücadele ederken tüm dikkatlerin orada olması gerekirken, yerel maçları aynı saate koymak büyük bir hata” şeklinde yorum yaptı.