Takvimde yer alan maçlar ise şunlar:

Futbol camiasında TFF’nin bu kararı sert eleştirilere yol açtı. Taraftarlar, Galatasaray’ın Avrupa’daki mücadelesi sırasında yerel lig maçlarının aynı anda oynanmasının izlenme oranlarını düşüreceği ve Türkiye’nin Avrupa’daki temsil gücünü zayıflatacağı görüşünde birleşti. Spor yorumcuları da, bu takvim düzenlemesinin hem Şampiyonlar Ligi atmosferini olumsuz etkilediğini hem de Süper Lig’in marka değerine zarar verdiğini ifade etti.

Eleştirilerde, TFF’nin takvim planlamasında Avrupa’da mücadele eden takımlara öncelik tanıması gerektiği özellikle vurgulandı. Futbolseverler ise “Türk takımı Avrupa’da mücadele ederken tüm dikkatlerin orada olması gerekirken, yerel maçları aynı saate koymak büyük bir hata” şeklinde yorum yaptı.