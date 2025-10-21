Son Mühür - Süper Lig'de Avrupa maçları sebebiyle ertelenen ve yarın oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 3. haftadan ertelenen Konyaspor-Beşiktaş ile Çaykur Rizespor-Başakşehir müsabakaları yarın oynanacak.

Hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun duyurusuna göre, Avrupa karşılaşmaları nedeniyle ertelenen ve yarın oynanacak Süper Lig maçlarında görev alacak hakemler şu şekilde açıklandı:

20.00 Konyaspor-Beşiktaş: Ozan Ergün

20.00 Çaykur Rizespor-Başakşehir: Ali Yılmaz