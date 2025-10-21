Son Mühür - EuroLeague’de yer alan İsrail temsilcileri, güvenlik endişeleri nedeniyle bir süredir iç saha maçlarını başka ülkelerde oynuyordu. Ancak BasketNews'in aktardığına göre, EuroLeague’in 13 hissedar kulübü geçtiğimiz salı günü bir araya gelerek Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv’in yeniden kendi sahalarında oynamalarına onay verdi. Böylece iki ekip, EuroLeague'deki iç saha maçlarını İsrail’de oynayabilecek.

Tel Aviv'de maçlar yeniden başlayacak

Kaynaklara göre EuroLeague, Aralık ayından itibaren Tel Aviv’de maçların yeniden oynanmasına onay verdi. Bu karar, İsrail ile Filistin arasında sağlanan son ateşkes anlaşmasının ardından alındı. Ancak maçların Tel Aviv’de oynanabilmesi, sahadaki güvenlik durumunun istikrarlı kalmasına ve ateşkesin sürmesine bağlı olacak.

Tarafsız sahalarda oynanıyordu

EuroLeague’in 5. haftasına kadar, Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv iç saha maçlarını yurt dışında oynamaya devam etti. Maccabi, Ekim 2023’te İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları nedeniyle Belgrad’daki Aleksandar Nikolic Salonu’na taşınırken, Hapoel Tel Aviv ise organizasyona bu sezon dahil oldu ve maçlarını Sofya’daki Arena 8888’de oynadı. Öte yandan, Türk takımlarının İsrail ekipleriyle yapacağı karşılaşmalar da güvenlik endişeleri nedeniyle tarafsız sahalarda gerçekleştiriliyor.