Son Mühür - Süper Lig'de 2025-26 yaz transfer dönemi tamamlandı. Gerçekleştirilen transferlerin ardından takımların kadro değerleri de güncellenmiş durumda. Süper Lig takımları, özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, transfer döneminde rekor ücretlerle oyuncu kadrolarını güçlendirdi.

İşte, Süper Lig takımlarının değerleri

  1. Galatasaray: 298.1 milyon euro
  2. Fenerbahçe: 296.7 milyon euro
  3. Beşiktaş: 178.3 milyon euro
  4. Trabzonspor: 99.6 milyon euro
  5. Başakşehir: 73 milyon euro
  6. Samsunspor: 49.1 milyon euro
  7. Çaykur Rizespor: 46.3 milyon euro
  8. Eyüpspor: 31.2 milyon euro
  9. Antalyaspor: 31.2 milyon euro
  10. Kocaelispor: 30.1 milyon euro
  11. Gaziantep FK: 30 milyon euro
  12. Göztepe: 28.4 milyon euro
  13. Alanyaspor: 27.6 milyon euro
  14. Gençlerbirliği: 27.4 milyon euro
  15. Kayserispor: 24.8 milyon euro
  16. Konyaspor: 24.7 milyon euro
  17. Kasımpaşa: 18.4 milyon euro
  18. Fatih Karagümrük: 16.5 milyon euro

Kaynak: Haber Merkezi