Son Mühür - Süper Lig'de 2025-26 yaz transfer dönemi tamamlandı. Gerçekleştirilen transferlerin ardından takımların kadro değerleri de güncellenmiş durumda. Süper Lig takımları, özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, transfer döneminde rekor ücretlerle oyuncu kadrolarını güçlendirdi.
İşte, Süper Lig takımlarının değerleri
- Galatasaray: 298.1 milyon euro
- Fenerbahçe: 296.7 milyon euro
- Beşiktaş: 178.3 milyon euro
- Trabzonspor: 99.6 milyon euro
- Başakşehir: 73 milyon euro
- Samsunspor: 49.1 milyon euro
- Çaykur Rizespor: 46.3 milyon euro
- Eyüpspor: 31.2 milyon euro
- Antalyaspor: 31.2 milyon euro
- Kocaelispor: 30.1 milyon euro
- Gaziantep FK: 30 milyon euro
- Göztepe: 28.4 milyon euro
- Alanyaspor: 27.6 milyon euro
- Gençlerbirliği: 27.4 milyon euro
- Kayserispor: 24.8 milyon euro
- Konyaspor: 24.7 milyon euro
- Kasımpaşa: 18.4 milyon euro
- Fatih Karagümrük: 16.5 milyon euro
