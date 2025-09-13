Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 21 Eylül’deki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde kamuoyunda geniş yankı uyandıran MHP ve Ülkü Ocakları'nın desteğiyle ilgili ilk kez konuştu.

''Keşke olmasaydı''

Ali Koç, basın toplantısında "Başkan seçildiğinizden beri siyasetin futboldan uzak durması gerektiğini söylüyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde MHP ve Ülkü Ocakları size destek açıklaması yaptı. Bunun seçimde lehinize veya aleyhinize nasıl bir etkisi olur?" sorusuna, "Benim MHP ile yakınlığım bilinen bir şey. Gönül bağım var. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ama o açıklamadan sonra birçok mesaj geldi, "Keşke böyle bir açıklama olmasaydı" diye. Bizim camiamızda böyle şeyler pek hoş karşılanmaz. Bu konuda çok mesaj aldım. Ama oldu, yapacak bir şey yok" şeklinde yanıt verdi.