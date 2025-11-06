Son Mühür - Türkiye’de forma giyen ve Süper Lig’de şampiyonluk sevinci de yaşayan Yeşil Burun Adalı stoper Carlos Ponck, kendi ülkesinde tutuklandı. Ajansspor’un haberine göre, Ponck, Başakşehir ve Çaykur Rizespor’da forma giymişti. 2018-2022 yılları arasında Başakşehir’de oynayan futbolcu, takımın 2019-2020 sezonunda kazandığı şampiyonlukta 32 maçta görev almış ve 1 gol kaydetmişti. Carlos Ponck’un, ülkesinde sahte evrak düzenleme suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Adı bile sahteymiş

Haberde, yapılan incelemeler sonucu futbolcunun aslında 30 değil 35 yaşında olduğu ve gerçek adının Carlos Israel Latina da Silva olduğu ortaya çıktı. Carlos Ponck, Türkiye’den ayrıldıktan sonra Chaves, Moreirense ve İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımlarında da forma giymişti.