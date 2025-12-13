Son Mühür - Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Emre Mor’un geleceği şekillenmeye başlarken, 28 yaşındaki futbolcuya Süper Lig’den beklenmedik bir talip çıktı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan Emre Mor’un, sarı-lacivertli takımdan ayrılmasının büyük ölçüde kesinleştiği belirtiliyor. Bu sezon resmi müsabakalarda hiç süre alamayan tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Gençlerbirliği olmamıştı
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Emre Mor, Volkan Demirel’in görev yaptığı dönemde Gençlerbirliği ile anlaşma sağlamıştı. Ancak Başkent ekibinde teknik direktör değişikliği yaşanınca bu transfer hayata geçirilemedi.
Kocaelispor istiyor
Emre Mor’a bu kez Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Kocaelispor’un talip olduğu öğrenildi. Süper Lig ekibinin, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı bildirildi. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan Emre Mor’un transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.