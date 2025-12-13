Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan Emre Mor’un, sarı-lacivertli takımdan ayrılmasının büyük ölçüde kesinleştiği belirtiliyor. Bu sezon resmi müsabakalarda hiç süre alamayan tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Emre Mor, Volkan Demirel’in görev yaptığı dönemde Gençlerbirliği ile anlaşma sağlamıştı. Ancak Başkent ekibinde teknik direktör değişikliği yaşanınca bu transfer hayata geçirilemedi.

Kocaelispor istiyor