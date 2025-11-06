Galatasaray’ın Alman yıldızı Leroy Sane, Almanya A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kadrosuna davet edildi. Başarılı futbolcu, teknik direktörün belirlediği 25 kişilik aday kadroda kendine yer bularak yeniden milli formayı giymeye hazırlanıyor.

Almanya’nın rakipleri Lüksemburg ve Slovakya

Almanya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Lüksemburg ve Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

Bu iki kritik mücadele öncesi kadroya çağrılan Sane’nin form durumu ve Galatasaray’daki performansı, Almanya basınında da geniş şekilde yer buldu.

Açıklanan 25 kişilik kadro şu şekilde:

- Noah Atubolu

- Oliver Baumann

- Finn Dahmen

- Alexander Nübel

- Waldemar Anton

- Ridle Baku

- Nathaniel Brown

- Joshua Kimmich

- Felix Nmecha

- Aleksandar Pavlovic

- David Raum

- Nico Schlotterbeck

- Jonathan Tah

- Malick Thiaw

- Karim Adeyemi

- Nadiem Amiri

- Jonathan Burkardt

- Said El Mala

- Serge Gnabry

- Leon Goretzka

- Jamie Leweling

- Leroy Sane

- Kevin Schade

- Florian Wirtz

- Nick Woltemade