Süper Lig’de evinde Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek milli araya 16 puanla namağlup üçüncü sırada giren Göztepe, gösterdiği etkili savunma performansıyla dikkat çekiyor. Oynadığı 8 karşılaşmada kalesinde yalnızca 2 gol gören sarı-kırmızılı ekip, hem ligdeki rakiplerinin hem de Avrupa’nın üst düzey kulüplerinin önüne geçerek fark yarattı.

Avrupa’nın devlerini geride bıraktı

İngiltere Premier Ligi’nde ilk beş sırayı paylaşan takımların savunma istatistikleri Göztepe ile karşılaştırıldığında çarpıcı farklar ortaya çıkıyor. Lider Arsenal, 7 maçta 3 gol yerken, ikinci Liverpool 9, üçüncü Tottenham 5, dördüncü Bournemouth 8 ve beşinci Manchester City 6 gol yedi.

İspanya La Liga’da ise lider Real Madrid 8 maçta 9 gol yerken, Barcelona 9, Villarreal ve Real Betis 8’er kez kalesinde gol gördü.

Almanya Bundesliga’da Bayern Münih 6 maçta 3 gol yerken, Borussia Dortmund 4, Leipzig 8 ve Stuttgart 6 golle mücadele etti. Göztepe’nin eski oyuncusu Romulo’nun formasını giydiği Leipzig dördüncü sırada bulunuyor.

İtalya Serie A’da Napoli 6 maçta 6 gol yerken, Roma 2 golle Göztepe’nin savunma performansına yaklaşabilen tek takım oldu. Milan ve Inter sırasıyla 3 ve 8 gol yedi.

Ligue 1 ve diğer Avrupa Liglerinde de öne çıktı

Fransa Ligue 1’de geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Paris Saint-Germain 7 maçta 5 gol yerken, Marsilya ve Lyon 5, Strasbourg ise 7 golle mücadele etti. Hollanda Eredivisie’de Feyenoord 8, Ajax 7 ve PSV 11 gol yerken, Portekiz Ligi lideri Porto yalnızca 1 gol yedi ve Göztepe’nin performansına yakın bir istatistik ortaya koydu.

Göztepe’nin bu sezon gösterdiği istikrarlı savunma, Süper Lig’de olduğu kadar Avrupa’nın üst düzey liglerindeki ekiplerle kıyaslandığında da öne çıkan bir performans olarak öne çıkıyor.