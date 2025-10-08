Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi tarafından nisan ayında hizmete açılan Cumhuriyet Kütüphaneleri, kısa sürede öğrencilerin ve gençlerin en çok tercih ettiği çalışma alanları arasında yer aldı.

Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi ile Toros Sosyal Tesisleri içinde yer alan iki kütüphane, ücretsiz Wi-Fi, sessiz çalışma alanları ve zengin kitap arşiviyle hem eğitim hem de sosyalleşme alanı sundu. Açıldığı günden bu yana 3 bini aşkın ziyaretçiye ulaşan kütüphaneler, Konak’ta bilgiye erişimi kolaylaştırdı ve gençlerin eğitim hayatına destek oldu.

Bilginin ışığı Toros’tan yayılıyor

Toros Sosyal Tesisleri’nde bulunan Cumhuriyet Kütüphanesi, bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşıladı. Hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında açık olan kütüphane, özellikle okul sonrası sessiz bir ortam arayan öğrencilerin ilk tercihi haline geldi.

Kütüphane üyelerinden Almira Hazal Bayram, “Ders çalışmak için çok güzel bir ortam. Evde kardeşim küçük olduğu için sessiz bir yer bulamıyordum. Burada hem rahat çalışıyorum hem de motive oluyorum. Bu imkânı sağladığı için Nilüfer Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Güzelyalı’da sessiz ve modern bir çalışma ortamı

Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yer alan Cumhuriyet Kütüphanesi ise sunduğu olanaklarla öğrenciler arasında hızla popüler hale geldi. Temizliği, düzeni ve geniş kitap yelpazesiyle dikkat çeken kütüphane, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisini çekti.

Kütüphane müdavimlerinden Ayla Şişman ve Elif Söğüt, “Burası sessiz, güzel ve temiz bir yer. Ders çalışmak için çok uygun. Herkesin gelip faydalanması gereken bir kütüphane.” sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi. Haftanın altı günü, 08.30-21.00 saatleri arasında hizmet veren Güzelyalı Cumhuriyet Kütüphanesi, geniş açık saatleriyle üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği mekanlardan biri oldu.