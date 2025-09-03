Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli maç arasının ardından oynanacak Süper Lig 5. ve 6. hafta karşılaşmalarının programını duyurdu. Futbolseverler, Eylül ayı ortasında derbi heyecanı ve kritik mücadelelere tanıklık edecek.

Fenerbahçe – Trabzonspor derbisi 14 Eylül’de

Süper Lig’in 5. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe – Trabzonspor derbisi oynanacak. Kritik karşılaşma, 14 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu’nda gerçekleşecek. İki takım da sezon başından beri yakaladıkları çıkışı sürdürmek istiyor.

Galatasaray, Eyüpspor deplasmanında

Ligin lideri Galatasaray ise aynı gün deplasmanda sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, saat 17.00’de Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray, Eyüpspor karşısında galibiyet alarak liderliğini korumayı hedefliyor.