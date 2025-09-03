Son Mühür - Deneyimli kaleci Guillermo Ochoa'nın İspanya 2. Lig takımı Burgos’a transferi beklenmedik bir şekilde tamamlanmadı. Kulüp binasında sözleşmeyi imzalamak üzereyken kahve almak bahanesiyle ayrılan Ochoa, bir daha geri dönmedi.

''Kahve alıp geliyorum...''

Sergio Gonzalez Pulgar’ın aktardığına göre; Ochoa, Burgos’a imza atmak için kulüp binasına gitti. Sözleşme detaylarını incelerken kahve almak bahanesiyle ayrılan deneyimli kalecinin bir daha geri dönmediği bildirildi. Burgos yetkililerinin ısrarla aramasına rağmen Ochoa telefonları açmadı. Tecrübeli kaleci ise yaptığı açıklamada, "Kulüp sözleşme değerini aniden düşürdü. Kulüp lehine reklam gelirlerinden yüzde 60 pay ve ayrıca 5 milyonluk ayrı bir madde içeren nihai sözleşme teklif ettiler. Bu tutar, bu seviyedeki asgari ücretin bile altındaydı" dedi.