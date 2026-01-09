Devre arası döneminde takımlar kamp çalışmalarını sürdürürken, transferler de hız kazandı. Şampiyonluk yarışında kritik bir öneme sahip olan ikinci yarı, tüm takımlar için zorlu bir maraton niteliği taşıyor. Puan durumunda yaşanan yakın rekabet, ikinci yarının ilk haftasından itibaren her maçı final havasına büründürecek gibi görünüyor.

Süper Lig 18. hafta maç programı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen takvime göre ikinci yarının ilk haftası olan 18. hafta maçları üç güne yayılmış durumda. İşte 18. hafta maçlarının detaylı programı:

17 Ocak 2026 Cumartesi

İkinci yarının açılış günü olan Cumartesi günü iki karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçında RAMS Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Akşam saatlerinde ise Galatasaray, RAMS Park'ta Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

17:00 RAMS Başakşehir – Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)

20:00 Galatasaray – Gaziantep FK (RAMS Park)

18 Ocak 2026 Pazar

Pazar günü dört maç oynanacak. Trabzonspor deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşırken, Fenerbahçe de Alanya deplasmanına çıkacak. Her iki maç da şampiyonluk yarışı açısından kritik öneme sahip.

14:30 Kasımpaşa – Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

17:00 Gençlerbirliği – Samsunspor (Eryaman Stadyumu)

17:00 Kocaelispor – Trabzonspor (Kocaeli Stadyumu)

20:00 Alanyaspor – Fenerbahçe (Alanya Oba Stadyumu)

19 Ocak 2026 Pazartesi

Haftanın son gününde üç karşılaşma oynanacak. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk edecek. Göztepe ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele de aynı saatte başlayacak.

17:00 Konyaspor – Eyüpspor (Konya Büyükşehir Stadyumu)

20:00 Göztepe – Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel Stadyumu)

20:00 Beşiktaş – Kayserispor (Tüpraş Stadyumu)

Şampiyonluk yarışında kritik ikinci yarı

Süper Lig'in ikinci yarısı, şampiyonluk mücadelesi veren takımlar için son derece önemli bir dönem olacak. İlk yarıda elde edilen puanlar doğrultusunda lider ve takipçileri arasındaki fark, ikinci yarıda oynanan her maçla değişebilir. Taraftarlar, takımlarının bu zorlu maratonda başarılı olması için tribünlerde yerini almaya hazırlanıyor.