Son Mühür- Basketbol dünyasının en önemli rekabet sahnesi olarak öne çıkan NBA'de heyecan üç maçla devam etti.

Son dönemin formda ekibi Timberwolves, evinde Cavaliers'ı 131-122'lik skorla aşmayı bildi.

Bu sonuçla galibiyet serisini dört maça çıkaran Timberwolves'da gecenin yıldızı Julius Randle ve Anthony Edwards oldu.

Randle, 28 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle, Edwards 25 sayı, 9 asist, 7 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Anthony Edwards attığı 25 sayıyla, LeBron James ve Kevin Durant'ın ardından NBA tarihinin 10 bin sayıya ulaşan en genç üçüncü isim olarak tarihe geçmeyi başardı.



Konuk Cavaliers'ta Donovan Mitchell 30 sayı, 8 asist, 7 ribaund 1 top çalma, Sam Merrill 22, Evan Mobley ise 19 sayıyl oynadı.



Jazz nihayet galibiyetle tanıştı...



Bu sezonun hayal kırıklığı yaratan ekipleri arasında yer alan Utah Jazz zorlı Dallad Mawericks engelini yıldızı Lauri Markkanen'in başarılı oyunuyla geçmeyi başardı.

Dallas Mavericks'i 116-114 mağlup eden Utah Jazz ise beş maçlık mağlubiyet serisine son vermiş oldu.

Jazz'da Lauri Markkanen 33 sayı, 4 asist, 7 ribaunt, 2 top çalma, Keyonte George 19 sayı, 7 asist, Brice Sensabaugh 14 sayı kaydetti.

Mavericks'te bu sezonun draft birinci seçimi Cooper Flagg 26 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Klay Thompson 23 sayı, Anthony Davis 21 sayı, 11 ribauntla maçı tamamladı.

NBA'de gecenin sonuçları...



Jazz-Mawericks: 116-114

Timberwolves-Cavaliers: 131-122

Hornets-Pacers: 112-114

