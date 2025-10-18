Son Mühür - Fenerbahçe yönetimi, Samsunspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışı bırakma kararı aldı. İrfan Can'ın soyunma odasında takım arkadaşı Jayden Oosterwolde ile tartışma yaşadığı, Cenk Tosun’un ise oyuna girmeyince formasını yere atarak tepki gösterdiği gerekçesiyle bu adımın atıldığı belirtildi. Ancak kadro dışı bırakılmasının ardından İrfan Can Kahveci’ye art arda transfer teklifleri gelmesi, Fenerbahçe yönetiminde şaşkınlık yarattı.

Beşiktaş, Trabzsonspor ve dahası...

İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılmasının hemen ardından Beşiktaş’ın oyuncuya talip olduğu öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, ara transfer döneminde yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Trabzonspor’un da benzer bir planla devreye girdiği iddia edildi. Süper Lig’den Göztepe, Samsunspor ve Antalyaspor'un da İrfan Can için nabız yokladığı öğrenildi. Fenerbahçe’de son dönemde ilk 11’de yer bulmakta zorlanan oyuncuya bu kadar çok ilgi gösterilmesi, yönetim cephesinde şaşkınlık yarattı.