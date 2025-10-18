Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda, eski başkanlar Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

Toplantıda kürsüye çıkarak bir konuşma yapan Aziz Yıldırım, konuşmasının ardından Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulundaki isimlerle tokalaştı. Ardından Ali Koç’un yanına giden Yıldırım, Koç’a “Beni unut” dedi.

Ali Koç ise bu sözlere, “Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun” şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerine Yıldırım, “İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?” diyerek Koç’un yanağını sıktı ve oturduğu yere geçti.

İki eski başkan arasındaki bu kısa ama dikkat çeken diyalog, salondaki üyeler tarafından ilgiyle izlendi.