Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu, İzmir derbisiyle başlayacak. Sezonun ilk haftasında İzmir’in iki köklü temsilcisi Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka karşı karşıya gelecek.

Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak dev mücadele, 13.00’te başlayacak. İzmirli basketbolseverler, daha ilk haftadan büyük bir heyecana tanıklık edecek.

Petkimspor’da yeni antrenör Özhan Çıvgın

Petkimspor, yeni sezona teknik ekip değişikliğiyle giriyor. Takımı uzun süredir çalıştıran Burak Gören ile yollar ayrılırken, takımın başına Karşıyaka’nın eski antrenörlerinden Özhan Çıvgın getirildi.

Çıvgın yönetiminde yeni bir oyun düzeni kurmaya hazırlanan Petkimspor, sahasında galibiyet arayacak.

Karşıyaka’da revizyon

Karşıyaka ise sezon öncesi kadrosunu neredeyse baştan kurdu. 10 yeni transferle kadrosunu güçlendiren yeşil-kırmızılılar, takımı deneyimli başantrenör Faruk Beşok’a emanet etti. Taraftarlarının beklentisi büyük olan Kaf-Kaf, sezona derbi zaferiyle girmek istiyor.

FIBA yasağı borç taksitlendirmesiyle aşıldı

Sezon öncesinde en çok konuşulan gelişmelerden biri, Karşıyaka’nın FIBA’dan aldığı transfer yasağıydı. Kulüp, bu yasak kapsamındaki borcunu taksitlendirmeyi başararak transferlerin lisanslarını çıkardı. Bu adım, hem yönetimde hem taraftarda büyük bir rahatlama yarattı.

Takımın pota altındaki etkili ismi sahada olamayacak

Karşıyaka, derbiye önemli bir eksikle çıkacak. Takımın pota altındaki etkili ismi Egemen Güven, sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak. Güven’in yokluğu, özellikle savunmada ve ribaundlarda yeşil-kırmızılıların oyun planını zorlaştıracak.