İzmir’de cadde üzerindeki bir ağaç, henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki araçların üzerine devrildi.

Konak ilçesinde, saat 10.00 sıralarında Mimar Sinan Caddesi'nde kenarda bulunan bir ağaç, bilinmeyen bir sebeple kökünden koparak park hâlindeki otomobillerin üzerine devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ağacın devrilmesi sonucu bir araçta maddi hasar oluşurken, cadde güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Ekiplerin devrilen ağacı kaldırmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.