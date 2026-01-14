Son Mühür- İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan 2025 Turkcell Süper Kupa finali, Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupaya uzanmasıyla sonuçlanmıştı.

Dev final, yalnızca skorla değil, tribünlerde taraftarlara dağıtılan yağmurluklar üzerinden başlayan “kalite farkı” tartışmalarıyla da gündemin zirvesine oturmuştu.

Final gecesi etkili olan yağmur ve fırtına uyarıları nedeniyle her iki kulüp de taraftarlarını korumak amacıyla binlerce yağmurluk dağıtmıştı. Ancak dağıtılan ürünler arasındaki belirgin fark, sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

Yağmurluk tartışması başladı

Süper Kupa finalinin ardından sosyal medya platformlarında iki kulübün dağıttığı yağmurluklar karşılaştırılmaya başlanmıştı. Taraftarlar sadece saha içindeki mücadeleyi değil kulüplerin organizasyon kalitesini de masaya yatırmıştı.

Galatasaray taraftarı tek kullanımlık yağmurluklardan şikayetçi

Galatasaray tribünlerine dağıtılan yağmurlukların yaklaşık 29 TL maliyetli olduğu öğrenildi. İnce yapıda, şeffaf ve tek kullanımlık olarak nitelendirilen yağmurluklar, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda;

Yağmurlukların kısa sürede yırtıldığı,

Yağışa karşı yeterli koruma sağlamadığı,

Kulübün marka değerine yakışmadığı yönünde çok sayıda eleştiri yer aldı.

Fenerbahçe’den kalın ve dayanıklı “mont” konseptli yağmurluk

Fenerbahçe tribünlerinde dağıtılan yağmurluklar ise adeta “mont” kalitesinde hazırlandı. Yaklaşık 176 TL maliyetle temin edildiği belirtilen ürünler; kalın dokusu, dayanıklı yapısı ve şık tasarımıyla dikkat çekti.

Tekrar kullanılabilir olmasıyla öne çıkan sarı-lacivert yağmurluklar, tribünlerde hem yağmurdan hem de soğuktan tam koruma sağlayarak taraftarlardan tam not aldı.

Fenerium raflarına girdi

Maç sırasında tribünlerde oluşturduğu görsel şov ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

Taraftarlardan gelen yoğun talep üzerine Süper Kupa finalinin sembolü haline gelen yağmurluklar, Fenerium mağazalarında ve kulübün online satış platformunda satışa sunuldu.

“Süper Kupa özel ürünü” etiketiyle satışa çıkarılan yağmurluklar, 249 TL fiyatıyla taraftarların beğenisine sunuldu.