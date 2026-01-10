Son Mühür- Turkcell Süper Kupa 2025 finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden birini bir kez daha sahneye taşıyor. Bu sezon ilk kez dörtlü turnuva formatıyla düzenlenen organizasyonun final mücadelesi, İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

Final saatinde değişiklik

Karşılaşmanın daha önce saat 20.30’da başlaması planlanıyordu. Ancak İstanbul Valiliği’nin yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarıları doğrultusunda müsabakanın başlama saati 18.45’e çekildi.

Fenerbahçe finale Samsunspor galibiyetiyle geldi

Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde Samsunspor’u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Final öncesinde Fenerbahçe cephesinde önemli eksikler bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası’nda yer alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene kadroda yer almazken, Anderson Talisca, Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo da sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Galatasaray’da kalede Uğurcan bekleniyor

Sarı-kırmızılı ekipte teknik heyetin kalede Uğurcan’a görev vermesi bekleniyor. Savunma hattında Sallai, Sanchez, Abdülkerim ve Eren’in, orta sahada Lemina ile Torreira’nın görev alması öngörülüyor. Hücum hattında ise Sane, Yunus, Barış Alper ve Icardi’nin sahaya çıkması beklenen isimler arasında yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Galatasaray:

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe:

Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Duran

Finalin hakem kadrosu

Turkcell Süper Kupa 2025 finalini Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.