Son Mühür / Osman Günden Turkcell Süper Kupa finali öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe, ortak bir basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Galatasaray’dan teknik direktör Okan Buruk ve Mauro Icardi, Fenerbahçe’den ise teknik direktör Domenico Tedesco ile Nelson Semedo katıldı.

Okan Buruk'la şakalaştı

Basın toplantısında kupanın gösterildiği sırada Mauro Icardi’nin davranışı dikkat çekti. Arjantinli futbolcu, kupaya yaklaşarak boyunu işaret etti ve Okan Buruk’a dönerek esprili bir şekilde “seninle aynı boydasın” imasında bulundu. Okan Buruk’un da gülümseyerek yanıt vermesi, ikili arasındaki samimi diyaloğu ortaya koydu.

Sosyal medyada gündem oldu

Icardi’nin kupayı “kısa” olarak nitelendiren hareketi ve ardından yaptığı espri, salondaki katılımcıların gülmesine yol açtı. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada da paylaşılmaya başlandı. Taraftarlardan yoğun tepki Görüntülerin paylaşılmasının ardından bazı taraftarlar Icardi’nin hareketini “eğlenceli ve samimi” bulurken, bazıları ise basın toplantısı gibi resmi bir ortamda bu tür şakaların yanlış anlaşılabileceğini belirtti. Tartışmalar kısa sürede büyürken, Icardi’nin esprisi günün en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.