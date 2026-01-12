Son Mühür - Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye 2-0 yenilen Galatasaray’da hem maç sonucu hem de performans eleştirilerin merkezine oturdu. Bu yenilginin ardından sarı-kırmızılı ekibin transfer çalışmalarını hızlandırdığı öne sürüldü.

A Spor’daki yorumlarında Serhan Türk, menajer George Gardi’nin Galatasaray’a iki futbolcu önerdiğini açıkladı. Türk, şunları söyledi:

"George Gardi, bugün Galatasaray'a 2 tane oyuncu sunmuş. 'Gardi ile görüşmüyorlar' diyorlar ama öyle bir durum söz konusu değil"

Hedef 6 numara ve kanat

"Galatasaray, 6 numara mevkisine bir transfer ve çok yönlü oynayan bir kanat transferi yapmak istiyor"

3 transfer yapılacak

"Galatasaray'ın 3 transfer yapmasını bekliyorum. 3. transfer fırsat transferi niteliğinde olacak"