Galatasaray, özellikle Süper Kupa finalinin ardından Osimhen'in yokluğunu daha fazla hissetti. Afrika Uluslar Kupası'nda 5 maçta 4 gol ve 2 asistle Nijerya'yı yarı finale taşıyan Osimhen'in, Nijerya'nın maç takvimine göre İstanbul'a dönüşü en erken 18 Ocak'ta gerçekleşecek.

Galatasaray, özellikle Süper Kupa finalinde ve son dönemde hücum hattında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Afrika Uluslar Kupası’na katılan Victor Osimhen’in yokluğu, sarı-kırmızılıların gol üretkenliğini doğrudan etkiledi.

Haberde Mauro Icardi hakkında da dikkat çeken yorumlar yer aldı. Icardi’nin fazla kilolu olduğu ve yeni sözleşme imzalamadığı için moralinin bozuk olduğu, bunun da performansına yansıdığı öne sürüldü. Bu durum, Osimhen’in yokluğunun takım için daha da hissedilir hale gelmesine neden oldu.

