Son Mühür - Galatasaray, özellikle Süper Kupa finalinin ardından Osimhen’in yokluğunu daha fazla hissetti. Afrika Uluslar Kupası’nda 5 maçta 4 gol ve 2 asistle Nijerya’yı yarı finale taşıyan Osimhen’in, Nijerya’nın maç takvimine göre İstanbul’a dönüşü en erken 18 Ocak’ta gerçekleşecek.
Takımdaki forvet sıkıntısı
Galatasaray, özellikle Süper Kupa finalinde ve son dönemde hücum hattında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Afrika Uluslar Kupası’na katılan Victor Osimhen’in yokluğu, sarı-kırmızılıların gol üretkenliğini doğrudan etkiledi.
Bomba iddialar
Haberde Mauro Icardi hakkında da dikkat çeken yorumlar yer aldı. Icardi’nin fazla kilolu olduğu ve yeni sözleşme imzalamadığı için moralinin bozuk olduğu, bunun da performansına yansıdığı öne sürüldü. Bu durum, Osimhen’in yokluğunun takım için daha da hissedilir hale gelmesine neden oldu.
5 maçta 4 gol ve 2 asist
27 yaşındaki Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası’ndaki performansıyla dikkat çekti. Turnuvada oynadığı 5 maçta 4 gol ve 2 asist yapan yıldız golcünün, Nijerya’yı yarı finale taşıdığı vurgulandı.
18 Ocak'ta final oynayacak
Nijerya’nın yarı finalde 14 Ocak’ta Fas ile karşılaşacağı belirtildi. Takım yenilirse 17 Ocak’ta üçüncülük maçına, kazanırsa 18 Ocak’ta finale çıkacak. Bu takvime göre Osimhen’in İstanbul’a dönüşünün en erken 18 Ocak olacağı ifade edildi. Galatasaray taraftarının ise yıldız futbolcunun takıma katılmasını sabırsızlıkla beklediği kaydedildi.