Son Mühür - Süper Kupa finali öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde istenmeyen görüntüler yaşandı. Maça saatler kala karşılaşan iki grup arasında kavga çıktı. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında yaşanan gerilim kısa sürede büyüdü.

Sarı kırmızılılar ile sarı lacivertliler arasında çıkan kavgada bazı taraftarlar birbirini kovaladı. Olaylara stat çevresinde görev yapan güvenlik güçleri müdahale etti.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Yaşananların ardından stadyum çevresinde polis ekiplerinin güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi. Olayların büyümemesi amacıyla bölge genelinde yoğun tedbir alındı.

Karşılaşma öncesinde tribün girişlerinde de kontrollerin sıkılaştırıldığı, üst araması ve kimlik kontrollerinin artırıldığı öğrenildi.