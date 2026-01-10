Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Şamil Tayyar, son günlerde Suriye’nin Halep kentinde terör örgütü YPG ile Suriye Ordusu arasında yaşanan çatışmamaları değerlendirmelerde konuyla ilgili önemli tespitlerde bulundu.

Şamil Tayyar: Bu operasyonla İsrail’in bölgeyi istikrarsızlaştırma planı ağır darbe yed

Suriye Ordusu’nun, ülkenin en büyük kentlerinden olan Halep’te terör örgütü YPG’yi hüsrana uğratmasının önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Şamil Tayyar, “Suriye Ordusu, Halep’i terör örgütü YPG’den temizledi.

Bu operasyonla İsrail’in bölgeyi istikrarsızlaştırma planı ağır darbe yedi. Kendi iç sorunlarına rağmen Suriye’den elini çekmeyen İran, hüsrana uğradı. Bölgedeki sorunların tarihsel kaynağı Fransa, umduğunu bulamadı.” diye konuştu.

“Türkiye ve Suriye, bu kritik eşiği birlikte aşmaya çalışıyor”

Son olarak, bölgede yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Tayyar, Suriye ve Türkiye’nin kritik eşiği birlikte aşmaya çalıştıklarını aktararak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Trump’a rağmen YPG’yi cesaretlendiren ABD müesses nizamı, duvara tosladı. Süreç karşıtı olan örgüt yöneticileri, bir kez daha ağır yenilgi aldı. Türkiye ve Suriye, bu kritik eşiği birlikte aşmaya çalışıyor. Yolunuz açık olsun.”