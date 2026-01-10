Son Mühür - Final derbisinin ilk yarısında tempo zaman zaman yükseldi. Fenerbahçe, 28. dakikada Guendouzi’nin golüyle öne geçti. Galatasaray’ın Yunus Akgün ile bulduğu gol ise 37. dakikada elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

48. dakika | Gol: Oosterwolde

Fenerbahçe, Oosterwolde’nin golüyle farkı ikiye çıkardı.Sol kanattan kullanılan kornerde Marco Asensio sol ayağıyla ortasını yaptı. Kale sahası ön çizgisinin hemen gerisinde, sol çaprazda sırtı kaleye dönük pozisyon alan Jayden Oosterwolde, dönerek sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top uzak köşeden ağlarla buluştu.

49. dakika | Oosterwolde’ye sarı kart

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde, abartılı gol sevinci nedeniyle sarı kart gördü.

50. dakika | Sallai auta gönderdi

Galatasaray’da ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Roland Sallai, sağ ayağıyla gelişine vurdu. Yerden giden top yandan auta çıktı.

53. dakika | Ederson topu kontrol etti

Galatasaray atağında Eren Elmalı, sol kanattan son çizgiye inerek sol ayağıyla ortasını yaptı. Kale sahasında kaleci Ederson topu kontrol etti.

54. dakika | Kerem’in şutu savunmadan döndü

Fenerbahçe atağında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Yakın mesafeden savunmaya çarpan top uzaklaştı.

56. dakika | Galatasaray frikikten geldi

Galatasaray’ın sağ iç kulvardan paslaşarak kullandığı serbest vuruşun ardından Gabriel Sara sol ayağıyla ortasını yaptı. Ceza sahasında savunma topu karşılayarak tehlikeyi önledi.

57. dakika | Fenerbahçe kanattan yüklendi

Fenerbahçe atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Anthony Musaba ortasını yaptı. Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

59. dakika | Torreira uzaktan denedi

Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Lucas Torreira, sağ ayağıyla sert bir vuruş yaptı. Top yandan auta çıktı.

66. dakika | Galatasaray savunması tehlikeyi önledi

Fenerbahçe atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Levent Mercan, sol ayağıyla ortasını yaptı. Jhon Duran’ı geçen topu Barış Alper Yılmaz kontrol ederek tehlikeyi önledi.

69. dakika | Fenerbahçe’de iki değişiklik

Fenerbahçe’de Jhon Duran ve Anthony Musaba oyundan çıktı. Bu oyuncuların yerine Dorgeles Nene ile Anderson Talisca sahaya girdi.

71. dakika | Asensio tehlikeyi önledi

Galatasaray’ın sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Gabriel Sara sol ayağıyla ortasını yaptı. Ön direkte Marco Asensio kafayla topu uzaklaştırdı.

72. dakika | Galatasaray’da değişiklik

Galatasaray’da Lucas Torreira oyundan çıktı, İlkay Gündoğan sahaya girdi.

74. dakika | Oosterwolde araya girdi

Galatasaray atağında Leroy Sane’nin sağ iç kulvardan ceza sahasına göndermek istediği topu savunmada Jayden Oosterwolde uzaklaştırdı.

75. dakika | Günay ve Lemina’dan kritik müdahale

Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Anderson Talisca, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Kaleci Günay Güvenç’in müdahale ettiği top kaleye yönelirken, çizgi üzerinde Mario Lemina son anda araya girerek golü önledi.

79. dakika | Guendouzi’ye sarı kart

Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi, hakeme yaptığı itirazın ardından sarı kart gördü.

82. dakika | Fenerbahçe’de zorunlu değişiklik

Fenerbahçe’de sakatlanan Jayden Oosterwolde oyuna devam edemedi. Bu oyuncunun yerine Çağlar Söyüncü sahaya girdi.

83. dakika | Icardi’ye sarı kart

Galatasaray’da Mauro Icardi, Milan Skriniar’a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

87. dakika | Galatasaray’da iki değişiklik

Galatasaray’da Eren Elmalı ve Roland Sallai oyundan çıktı. Bu oyuncuların yerine Kazımcan Karataş ile Kaan Ayhan sahaya girdi.

90. dakika | Fenerbahçe’de iki değişiklik

Fenerbahçe’de Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı. Yiğit Efe Demir ile Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.