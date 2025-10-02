Son Mühür / Yiğit Uzun- Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na, İsrail donanmasına ait unsurlar tarafından uluslararası sularda saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 24 Türk vatandaşı alıkonuldu.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 15. maddesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 12 ve 13. maddelerindeki görev kuralları kapsamında kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılık, saldırı ve alıkoyma eylemlerine ilişkin olarak şu suçlamalar üzerinden soruşturmanın yürütüldüğünü bildirdi:

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması

Nitelikli yağma

Mala zarar verme

Eziyet

Açıklamada, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü vurgulandı.

İsrail tarafından alıkonulan 20 Türk vatandaşının isimleri belli oldu

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Gazze’ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail’in yasadışı müdahalesine maruz kalmıştır. Bu müdahale sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen vatandaşlarımız alıkonulmuştur:

Sirius Gemisi:

Fikret Ayçin Kantoglu

Abdulaziz Yalcin

Davut Daskiran

Zeynep Tekocak

Alma Gemisi:

Metehan Sari

Huseyin Suayb Ordu

Onur Murat Kolgu

Semih Fener

Osman Cetinkaya

Sümeyra Akdeniz Ordu

Spectre Gemisi:

Bekir Turunc

Abdulmecid Bagcivan

Mustafa Muhammed Cakmakci

Mesut Çakar

Muslim Ziyali

Huga_A Gemisi:

Mehmet Sait Direkci

Fatih Ozsoz

Tevhit Yildiz

Mali / Deir Yassine_A Gemisi:

Sumeyye Sena Polat

Grande Blue Gemisi:

Halil Rifat Canakci

Bu müdahaleler, uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına gelmektedir. Filomuz tamamen insani yardım amacıyla yola çıkmıştır ve alıkonulan tüm yolcularımızın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz"