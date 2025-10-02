Son Mühür / Yiğit Uzun- Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na, İsrail donanmasına ait unsurlar tarafından uluslararası sularda saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 24 Türk vatandaşı alıkonuldu.
Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 15. maddesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 12 ve 13. maddelerindeki görev kuralları kapsamında kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Başsavcılık, saldırı ve alıkoyma eylemlerine ilişkin olarak şu suçlamalar üzerinden soruşturmanın yürütüldüğünü bildirdi:
- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
- Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması
- Nitelikli yağma
- Mala zarar verme
- Eziyet
Açıklamada, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü vurgulandı.
İsrail tarafından alıkonulan 20 Türk vatandaşının isimleri belli oldu
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:
"Gazze’ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail’in yasadışı müdahalesine maruz kalmıştır. Bu müdahale sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen vatandaşlarımız alıkonulmuştur:
Sirius Gemisi:
Fikret Ayçin Kantoglu
Abdulaziz Yalcin
Davut Daskiran
Zeynep Tekocak
Alma Gemisi:
Metehan Sari
Huseyin Suayb Ordu
Onur Murat Kolgu
Semih Fener
Osman Cetinkaya
Sümeyra Akdeniz Ordu
Spectre Gemisi:
Bekir Turunc
Abdulmecid Bagcivan
Mustafa Muhammed Cakmakci
Mesut Çakar
Muslim Ziyali
Huga_A Gemisi:
Mehmet Sait Direkci
Fatih Ozsoz
Tevhit Yildiz
Mali / Deir Yassine_A Gemisi:
Sumeyye Sena Polat
Grande Blue Gemisi:
Halil Rifat Canakci
Bu müdahaleler, uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına gelmektedir. Filomuz tamamen insani yardım amacıyla yola çıkmıştır ve alıkonulan tüm yolcularımızın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz"