Son Mühür - Tesla CEO’su Elon Musk, serveti 500 milyar dolara ulaşarak bu eşiğe erişen ilk kişi oldu. Forbes’un gerçek zamanlı Milyarderler Listesi’ne göre, Türkiye saatiyle 22.30 itibarıyla Musk’ın serveti 500 milyar dolara ulaştı. Ancak işlem günü sonunda bu rakam 499,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Musk bunu nasıl yaptı?

Musk’ın servetindeki yükselişte, Tesla hisselerinin toparlanmasının yanı sıra yapay zeka girişimi xAI ve uzay şirketi SpaceX’in değer kazanması önemli rol oynadı. Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın hisseleri, yılbaşından bu yana yaklaşık %14 oranında artış gösterdi. Forbes’un Milyarderler Listesi’nde Musk’ı, Oracle’ın kurucusu Larry Ellison ve Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg takip etti. Ağustos 2020’de serveti 100 milyar doları aşan Musk, Ocak 2021’de yaklaşık 190 milyar dolarlık varlığıyla ilk kez dünyanın en zengin insanı olmuştu.