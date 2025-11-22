Kadınlar Voleybol Sultanlar Ligi’nde yarın sahaya çıkacak Ege temsilcileri, üç önemli karşılaşmada rakipleriyle kozlarını paylaşacak.

Göztepe ve Aydın Büyükşehir Belediyespor ev sahibi avantajıyla sahaya çıkarken, Aras Spor ise güçlü rakibi karşısında deplasmanda mücadele edecek.

Göztepe, Zerenspor’u ağırlıyor

Sarı-kırmızılı ekip Göztepe, taraftarı önünde kritik bir maça çıkıyor. Karşılaşma saat 14.30’da başlayacak ve Göztepe, ligde üst sıralara tırmanabilmek için Zerenspor karşısında galibiyet arayacak.

Aydın BŞB, Fenerbahçe ile zorlu bir randevuda

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi’nin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe’yi konuk edecek. Saat 15.00’te başlayacak karşılaşma hem puan tablosu hem de moral açısından büyük önem taşıyor. Ege temsilcisi, taraftarının desteğiyle sürpriz peşinde olacak.

Aras Spor, İstanbul’da Eczacıbaşı deplasmanında

Ege’nin bir diğer temsilcisi Aras Spor ise günü deplasmanda tamamlayacak. Takım, saat 18.00’de başlayacak maçta ligin iddialı ekiplerinden Eczacıbaşı'nın konuğu olacak. Aras Spor, güçlü rakibi karşısında dirençli bir oyun sergilemeyi hedefliyor.

Ege ekipleri sahnede

Kadınlar Voleybol Sultanlar Ligi’nde yarın oynanacak üç karşılaşma, Ege takımlarının ligdeki konumlarını önemli ölçüde etkileyecek. Göztepe ve Aydın BŞB evlerinde avantaj kovalarken, Aras Spor deplasmanda puan arayacak.