Son Mühür - Eğitim Gücü Sendikası İzmir Temsilciliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında üyelerine yönelik özel bir etkinlik düzenledi. Seferihisar Sığacık sahilinde gerçekleştirilen tekne turunda, öğretmenler bir araya gelerek mesleklerine dair anlamlı bir günü birlikte kutladı.

Dayanışma ve emek vurgusu ön plandaydı

Programda, öğretmenlik mesleğinin toplumsal önemine ve eğitim alanında sürdürülen mücadelenin değerine dikkat çekildi. Katılımcılar, mesleki dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik mesajlar verdi.

Birlik mesajı verildi

Programın sonunda yapılan değerlendirmede, organizasyona ilgi gösteren tüm üyelere teşekkür edilirken, birlikte hareket etmenin ve dayanışma kültürünün Eğitim Gücü Sendikası’nın temelini oluşturduğu belirtildi.