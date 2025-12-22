Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Samsunspor’u 2-0 mağlup ederek ilk yarıyı moralli kapattı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Stanimir Stoilov, galibiyetin önemine ve takımın hedeflerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Hak ettiğimiz, değerli bir galibiyet”

İlk yarıyı iyi bir noktada tamamladıklarını vurgulayan Stoilov, “Bizim adımıza çok değerli ve güzel bir galibiyet oldu.

Bütün Göztepe ailesini, oyuncuları, kulübü ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık” dedi.

Maç öncesinde önemli eksikler yaşadıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, “Çok sayıda sakat ve cezalı oyuncumuz vardı.

Neredeyse sahaya sürebileceğimiz 11 belliydi. Buna rağmen bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Sorunlara rağmen kazanmak çok kıymetli”

Karşılaşma öncesinde çözülmesi gereken birçok problem olduğunu belirten Stoilov, tüm sıkıntılara karşın sahada doğru bir duruş sergilediklerini dile getirdi.

Galibiyetin ardından futbolcular için kısa bir dinlenme sürecinin başlayacağını da sözlerine ekledi.

Arda için özel parantez: “Ayakları yere basmalı”

Genç oyuncu Arda’ya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Stoilov, “Arda’nın özelliklerini çok iyi biliyoruz. Trabzon maçında da benzer bir pozisyona girmişti.

Genç bir oyuncu ve ayaklarının yere basması gerekiyor. Aklını kaybetmeden sıkı bir şekilde çalışmaya devam edecek. Biz de gelecekte onu nasıl değerlendireceğimizi planlayacağız” diye konuştu.

Transferde öncelik santrfor

Ara transfer dönemine ilişkin net mesajlar veren Stoilov, en kritik bölgenin santrfor olduğunu vurguladı. “Bu pozisyonu bir an önce sonuçlandırmamız gerekiyor. Aklımızda oyuncular var ve kulüpleriyle görüşmeler sürüyor.

Ancak bu konuda detaylı bilgiyi kulüpten almak daha doğru olur” diyen Stoilov, doğru transferler yapılması halinde bazı oyuncularla yolların ayrılabileceğini ya da kiralık gönderilebileceğini belirtti.

“Avrupa hayali için sonuna kadar mücadele”

Sezon hedeflerini açık bir dille ortaya koyan Stoilov, Avrupa kupalarına katılmanın en büyük hayali olduğunu söyledi. “Bu hayale taraftarlarımızla, oyuncularımızla ve kulüp olarak hep birlikte inandık.

Sezon sonuna kadar sonuna kadar mücadele edeceğiz. Oyuncularım bu hedef için her şeylerini ortaya koyacaklar” dedi.

Takımın potansiyelinin mevcut tablonun da üzerinde olduğuna inandığını vurgulayan Stoilov, transfer döneminde rekabeti artırarak bu hedefe daha güçlü yürümek istediklerini ifade etti.

Göztepe, aldığı bu galibiyetle hem puan tablosunda önemli bir avantaj yakaladı hem de sezonun ikinci yarısı için güçlü bir mesaj verdi. Trendyol Süper Lig’de sarı-kırmızılı ekibin Avrupa yürüyüşünün nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.