Son Mühür / Erkan Doğan - 1995 yılından beri hizmet veren Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bozyaka Hastanesi’nin kapısına bu gece 00.00’da kilit vuruldu. Hastanenin acil servisi saat 22.30’dan itibaren hasta alımını durdurdu. Acil servis çalışanları servisin ışıklarını söndürmeden önce hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeni Bozyaka Hastanesi inşaatı 2,5 yılda tamamlanacak

İzmir Bozyaka Hastanesi’nin tarihsel sürecinde bir devir kapandı. Bugüne kadar yüz binlerce hastaya şifa dağıtan hastane artık hizmet vermeyecek. Sağlık Bakanlığı depreme dayanıksız olan hastane binasını yıkıp yerine 400 yataklı yeni bir hastane binası inşa edecek. İnşaatın 2,5 yıl sürmesi planlanıyor. İzmir Bozyaka Hastanesi Acil Servis çalışanları, hastanedeki son görevlerini dün gece 00.00’da sonlandırdı. Acil servis 22.30’dan sonra kabulünü durdurdu. 00.00’a kadar da yatış yapılan hastalar tedavi edildi.

Karabağlar ve bölge halkı mağdur olacak

İzmir Bozyaka Hastanesi’nin kapatılmasıyla Karabağlar ve çevre ilçelerden hastaneye gelip hizmet alan vatandaşlar, yeni hastanenin açılacağı güne dek mağdur olacak. Binlerce hasta yürüyerek ya da bir vasıta ile hastaneye ulaşıp kaliteli hizmet alabiliyordu. Şimdi hastalar, zaten yoğun olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne veya kent merkezine çok uzak olan Bayraklı Şehir Hastanesi’ne gitmek zorunda kalacak.