Popstar yarışmasıyla tanınan ve uzun bir aranın ardından "Benden Sonra" adlı şarkısıyla müzik dünyasına geri dönen Rıza Tamer'in ani ölümü, sanat camiasında büyük bir şok yarattı. Sanatçının vefatının ardından sevenleri, onun hayat mücadelesini ve özel hayatını araştırmaya başladı. Vatandaşların çok merak ettiği "Rıza Tamer evli mi, eşi kim?" sorularının yanıtı ise sanatçının geçmişte verdiği bir röportajdaki acı dolu sözlerinde ortaya çıktı.

RIZA TAMER EVLİ Mİ?

Rıza Tamer'in vefat ettiği tarihte evli olmadığı biliniyor. Ancak sanatçı, geçmişte büyük bir aşkla dünyaevine girdiğini ve bu evliliğin maddi imkansızlıklar nedeniyle sona erdiğini katıldığı televizyon programlarında açıkça dile getirmişti. Pandemi döneminin getirdiği ağır ekonomik krizin kurbanı olan bu evlilik, sanatçının hayatında kapanması zor derin yaralar açtı.

RIZA TAMER'İN ESKİ EŞİ KİM, NEDEN AYRILDILAR?

Rıza Tamer'in eski eşinin kimliği ve ismi kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşılmadı. Gözlerden uzak bir profil çizen eski eşiyle "aşk evliliği" yaptığını belirten Tamer, ayrılık sürecini yürek burkan sözlerle anlatmıştı.

Evlendikten sadece iki gün sonra pandeminin başladığını, çalıştığı mekanların kapandığını belirten sanatçı, o zor günleri şu ifadelerle özetlemişti: "Param yoktu. Eşim de beni çok severdi. Evde oturuyoruz hanımla beraber. Babam 500 lira gönderdi. O, yollarını ayırmak istedi aşkla. Üç yıl oldu, eşimden başka bir kadına dokunmadım."

'AŞK ACISIYLA SOKAKLARA DÜŞTÜM'

Eski eşinin yollarını ayırmasının ardından büyük bir çöküş yaşayan Rıza Tamer, eşinin yeniden evlendiğini belirterek yaşadığı acıyı tüm çıplaklığıyla kamuoyuyla paylaşmıştı. "Gariban edebiyatı yapıyor" diyenlere karşı İstanbul Kimsesizler Evi'nde kaydı bulunduğunu vurgulayan Tamer, "O evlendi, Allah mesut etsin. Aşk acısı ile sokaklara düştüm. Hiç gücüm kalmadı artık, betonlarda yata yata böbreklerimi üşüttüm, ciğerlerim bitme noktasına geldi. Fiziksel hastalıkların tedavisi var ama aşk acısının tedavisi yok." diyerek yaşadığı tarifsiz çaresizliği gözler önüne sermişti.

'BENDEN SONRA' ŞARKISININ ACI DOLU HİKAYESİ

Rıza Tamer'in uzun bir sessizliğin ardından yeniden gündeme gelmesini sağlayan ve dinlenme rekorları kıran "Benden Sonra" adlı şarkısı da tam olarak bu acı dolu sürecin bir yansıması olarak ortaya çıktı. Şarkının derin ve duygu yüklü altyapısının, sanatçının eşinden ayrıldıktan sonra yaşadığı kişisel yıkımlar, yalnızlık ve sokaklarda geçen zorlu günlerinden beslendiği ifade edildi.