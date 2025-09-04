Son Mühür - AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olarak çeşitli açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu şunları söyledi:

"Tayyip Erdoğan'ın 3-4 alanda daha Türkiye'ye yapacağı büyük hizmetler var. Türkiye'nin normal büyümesinin dışında. Türkiye kendi uçağını yapmalıdır. Kendi uçak motorunu yapmalıdır. Türkiye kendi hava savunma sistemini tamamlamalıdır. Ve aşağıya dönen nüfus ve demografik yapısını yukarı bir ivmeye doğru tekrar çevirmelidir. Terörsüz Türkiye'yi tamamlamalıdır. Bunu açıkça söylüyorum. Tayyip Erdoğan olmazsa bunu Türkiye'ye tamamlatmazlar. Son çeyrek asırdır Tayyip Erdoğan haricinde kim olursa olsun hem iç hem dış baskılara dayanamazdı. Ya rezil olurdu ya esir olurdu. Ben gelenekçi bir adamım, Tayyip Erdoğan nereyi işaret ederse oradan giderim"

Aldığı telefonlardan bahsetti

"Bakanlığım sonrasında birçok telefon aldım. Bunlardan en etkilendiğim Trabzon Kurucu il Başkanı Ali Rıza Akdeniz; 'Dünyaya geldiğine değdi, çok zor bir dönemde zor bir görev yaptın. Allah razı olsun' dedi. Bu her şeye değen bir cümle oldu. Allah'a şükürler olsun bize bu ülkeye hizmet etme fırsat verdi."

Soylu siyaseti ne zaman bırakacak?

"Siyaset dönem işidir, birçok denklemin bir araya gelmesi lazım. Devletime, pozisyonumdan bireysel kapasitemden benden beklenilenden fazlasıyla hizmet ettim. Bunun rahatlığı içindeyim. Siyasetteki aktiflik dönemim, milletvekilliği dönemim ne zaman biterse o zaman bitecek. Kafidir. Ancak lider liderim, davası davam... Burada benim farklı bir düşüncem söz konusu değildir."