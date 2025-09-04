Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya’nın ikinci sezonunu müjdeleyen ilk teaser yayınlandı. Eşref ve Nisan’ın hikâyesindeki yeni perdeye dair ipuçları veren tanıtım, izleyicide büyük merak uyandırdı. Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği Eşref ile Demet Özdemir’in canlandırdığı Nisan’ın çok daha büyük bir sınavdan geçeceğine işaret eden teaser’da, göz göze geliş, masaya bırakılan fotoğraf ve “Rüya” gerçeği, hikâyenin bambaşka bir noktaya taşınacağının sinyalini verdi.

Sosyal medyada gündem oldu

Çarşamba akşamlarının iddialı yapımlarından Eşref Rüya, teaser’ın yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İzleyiciler, “Rüya, aşkı yeniden alevlendirecek mi yoksa her şeyi karanlığa mı sürükleyecek?” ve “Nisan bu büyük gerçeği Eşref’e ne zaman, nerede, nasıl söyleyecek?” sorularına yanıt aramaya başladı. Eşref’in çarpıcı gerçekler karşısındaki tavrı da en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Yeni sezon çok yakında

Tims&B imzalı dizi, ikinci sezonuyla çok yakında yeniden Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.