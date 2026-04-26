İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dplomasi trafiğini sürdürmeye devam ediyor. Arakçi'nin yeniden Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitmesi bekleniyor.

Diplomasi masasında üç başkent!

İran basınında yer alan haberler çerçevesinde Arakçi, Umman’ın başkenti Maskat’taki temaslarının sonlanmasının ardından yeniden İslamabad’a gidecek. Arakçi’nin, buradaki görüşmelerini tamamlamasının ardından ise Rusya’nın başkenti Moskova’ya geçmesi bekleniyor.

Kritik görüşmeler!

Diplomatik kaynaklardan gelen bilgilere göre Arakçi, İslamabad’daki temaslarında Pakistanlı üst düzey yetkililerle görüştü. Görüşmeler çerçevesinde savaşın sona erdirilmesine yönelik konular ele alındı.

“Ziyaret verimli geçti”

Arakçi, “Bölgemize barışı geri getirme yolundaki iyi niyetleri ve kardeşçe çabaları için Pakistan’a değer veriyoruz. İran’a yönelik savaşı kalıcı olarak sona erdirecek uygulanabilir bir çerçeve konusunda görüşlerimizi paylaştık” ifadelerini kullanmıştı.

Heyetin bir kısmı Tahran’a geldi!

İslamabad temasları sırasında Arakçi’ye eşlik eden heyetin bir bölümünün, yürütülen görüşmelere ilişkin istişarelerde bulunmak ve talimat almak üzere Tahran’a döndüğü belirtilmişti.