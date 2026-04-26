Son Mühür- Ulusalcı çizgideki yayın politikasıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Veryansın Tv, bu konuda büyük emeği olan Genel Yayın Yönetmeni Erdam Atay'a veda etmek zorunda kaldı.

Veryansın Tv çalışanlarına attığı mesajla kanaldan ayrıldığını duyuran Erdem Atay,

"Yorucu, yıpratıcı ve zor bir süreçten" geçtiğine dikkat çekti.

Atay, kanaldan ayrılan haberinin duyulmasının ardından zaruri bir açıklama başlığı altında,

''8 yıldır doğurup, büyüttüğümüz Türkiye’nin en onurlu medya organı olan Veryansın Tv’den ayrıldım.

Evet, bu doğru.

Bağımsız bir medya organı...



Türkiye’de belki de en zorlu görev kimseye eyvallah etmeden bağımsız bir medya organı yaratmak. Biz bunu başardık. Bu başarının ardında ben sadece neferim. Elimden geleni yaptım.

Ayrılma sebebim asla bu onurlu mücadeleyi terk etmek değildir.

İnsanlar bazen anlaşamaz, bazen yeterli değeri göremez, bazen iradeden uzaklaşır, bazen iradesi elinden alınır, bazen yalnızlıkla boğuşur, bazen kendi çırpınışında boğulur …vs. ve yollar ayrılabilir.



Bu çok normaldir. Ayrılışımın fikir ayrılığıyla ve büyük büyük kavgalarla ilgisi yoktur.

Kimse Veryansın Tv’ye saldırmak için yalanlara başvurmasın, söyleyecek sözümüz ağır olur'' ifadelerine yer verdi.

''Veryansın Tv ayaktadır, çalışmaya devam edecektir. Sadece ben olmadan ilerleyecektir. Bu kadar gündemin ortasında bu ayrılışın bir önemi yoktur'' diyen Erdem Atay mesajında,

''Öte yandan bir konuya daha açıklık getirmem gerekir.

Ayrılışlarından haberim yoktu...



Benim ayrılışımdan sonra bazı çalışma arkadaşlarım da ayrılmışlar. Ne öncesinde ne sonrasında arkadaşlarımın ayrılışından haberim vardı.

Ayrılan arkadaşlarımızla birlikte yeni bir yer kuracağımız bilgisi de doğru değildir. Böyle bir konuşma değil, düşünce dahi geçmemiştir.

Susacak değiliz.

Nihat Genç’in bize bıraktığı bir irade var. O iradeye de ihanet etmeyeceğiz. Cumhuriyeti yeniden inşa edeceğiz.

Veryansın Tv’ye bugüne kadar destek veren büyük Türk milletine teşekkür ediyorum. Desteklerini devam ettirsinler.

Kim bilir, biz de bir gün bir yerde kafamızı yeniden çıkarır, “tam bağımsız Türkiye” diye haykırırız.

Saygıyla...'' ifadelerine yer verdi.