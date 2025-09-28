Son Mühür- Kütahya’nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 12.59’da kaydedilen sarsıntı 8,46 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem; İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Yalova, Eskişehir ve Balıkesir’in de aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

“Bölge çok kırılgan”

Depremin ardından CNN Türk canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, önemli değerlendirmelerde bulundu. Pampal, Batı Anadolu’dan İç Anadolu’ya uzanan fay zonunun sık sık hareketlendiğini belirterek, bölgenin kırılgan yapısına dikkat çekti.





“2011’de Simav, 6.1 büyüklüğünde Sındırgı depremi yaşandı. Bu zon 5-6 büyüklüğünde depremler üretmeye yatkın. Batı Anadolu fayları genelde 5-6, nadiren 7 büyüklüğünde deprem üretir. Ancak 7’nin üzerindeki sarsıntılar ülkemizde yıkıcı sonuçlara yol açar” dedi.

“Depremler birbirini tetikliyor”

Pampal açıklamasında, son günlerde yaşanan artçı ve ana şokların birbirini tetiklediğini ifade ederek, “Sürekli oluyor. 6.1’in üzerine binlerce artçı kaydedildi. Sındırgı fayı kırıldı, ardından doğuya doğru Simav’a kaydı. Güneyde 1995’te 6 büyüklüğünde deprem olmuştu. Aynı hat üzerinde hareketlilik devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Deprem uzmanı, özellikle Batı Anadolu’daki fay hatlarının dinamik yapısına dikkat çekerek, bölgede orta büyüklükte sarsıntıların sık sık yaşanabileceği uyarısında bulundu. “Bu hatlar deprem üretmeye devam edecek. Önümüzdeki süreçte 5 ile 6 arasında sarsıntılar görmek olağan” değerlendirmesinde bulundu.