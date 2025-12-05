Son Mühür / Erkan Doğan - 1995 yılından beri hizmet veren Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bozyaka Hastanesi’ne 22 Aralık’ta kilit vurulacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre hastalar, 15 Aralık’tan sonra MRHS üzerinden randevu alamayacak.

Sağlık Müdürlüğünden doktorlara talimat, “Hastanede 20 aralıkta hasta istemiyoruz, buna göre planlamanızı yapın”

İlk olarak Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nde hizmet vermeye başlayan, 1995 yılında ise şu an ki yerine taşınarak 400 yataklı olarak hizmet vermeye başlayan Bozyaka Hastanesi tarih oluyor! İzmir Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bugün hastanede personeli bilgilendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, “MRHS randevularını kapatıyoruz. Hastaneyi 20 aralıkta hasta kalmayacak şekilde ayarlayın. Ameliyatlarınızı ve hasta tedavilerini buna göre planlayın” denildi.

Bozyaka 22 Aralık’ta MRHS sisteminden düşülecek! Taşeron çalışanlar işsiz kalabilir!

Hekimlerin hastane başhekimliğine dilekçe vererek MRHS kayıtlarının iptalini isteyecek. MRHS sisteminde Bozyaka Hastanesi seçeneği, 22 Aralıkta kapatılacak. Hemşireler, 5 sağlık tesisi tercihi yapabilecek. Taşeronların ise iş bulup bulamayacağı net değil. Taşeronların bağlı olduğu şirketler, diğer hastanelerdeki şirket yektilileri ile görüşüp, “Bizim çalışanları işe alın” şeklinde ricada bulunacağı öğrenildi.