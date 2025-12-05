Son Mühür / Atakan Başpehlivan Vatan Partisi İzmir İl Başkanı İhsan Sefa, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nde yaşanan hard disk çalma girişimi ile ilgili olarak partisinin il başkanlığında gerçekleştirdiği basın açıklamasında söz konusu olay FETÖ ya da benzeri örgütlerin kurguladığı bir casusluk girişimi olduğunu öne sürerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İhsan Sefa: Bu nedenle ‘sadece İzmir’ diyerek bu olay küçültülemez

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan bir personelin 241 adet hard diski kurum dışına çıkarmaya çalışırken söz konusu ilginç olayın güvenlik görevlisi tarafından fark edilmesi sonucu önemli bir ihmalin önüne geçildiğinin altını çizen ve çalınmak istenen verilen hayati öneme sahip olduğunu belirten Vatan Partisi İzmir İl Başkanı İhsan Sefa, “Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre; İzmir İl Sağlık Müdürlüğü personeli bir şahıs, 241 adet hard diski kurum dışına çıkarmaya çalışırken güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde suçüstü yakalanmıştır. Olay bu yönüyle engellenmiş, kurum dışına çıkarılmasına müsaade edilmemiştir.

Güvenlik görevlisinin bu dikkati elbette takdire şayandır. Ancak bundan sonrası vahimdir. Söz konusu şahıs yalnızca görevden uzaklaştırılmış, yaklaşık 2 yıl sonra yapılan açıklama ile olayın savcılığa bildirildiği duyurulmuştur. Bugün gelinen noktada ise, bu kişinin tutuklu olmadığı, gözaltında bulunmadığı ve özel işlerde çalıştığı öğrenilmiştir. 241 adet hard disk; sıradan bir veri değildir. Bu kapasite sıradan bir dosya değildir.

Bu miktar, sıradan bir kurum meselesi değildir. Basit bir hesapla: 241 hard disk x 500 GB 120 terabayt veri demektir. Bu büyüklükteki veri; Vatandaşların sağlık geçmişlerini, Devlet kurumlarının yazışmalarını, personel dosyalarını, İhale bilgilerini, Sistem şifrelerini, Kritik kamu bilgilerini içerebilecek niteliktedir. Türkiye’de bir vatandaş Ankara’da tahlil yaptırdığında İzmir’deki hekimin bu kayda erişebildiği bir sistemden söz ediyoruz. Sağlık verileri merkezi sistemdedir. Bu nedenle ‘sadece İzmir’ diyerek bu olay küçültülemez.” dedi.

“Bu veriler kime verilecekti? Hangi ülkelere? Hangi yapılara?"

Öte yandan, söz konusu olaya ilgili devlet kurumlarına sorular yönelten ve meselenin basit bir hırsızlık olayının dışında ciddi bir casusluk faaliyeti olduğunun altını çizen Başkan Sefa, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu mesele Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin meselesidir. Soruyoruz: Bu kişi ilk kez mi veri çıkarmaya kalkmıştır? Daha önce hiç hard disk çıkarmamış mıdır? Daha önce hiç veri sızdırılmamış mıdır? Bu güne kadar hiç kopya alınmamış mıdır? Kimler bu süreçte devrededir? Şüpheli personelin başka kişiler ve herhangi bir örgüt yapı ile ilişkisi var mıdır? Eğer bu hard diskler dışarı çıkarılsaydı; Bu veriler kime verilecekti? Hangi ülkelere? Hangi yapılara?

Hangi menfaat karşılığında? Burada ciddi bir casusluk riski vardır. Burada doğrudan milli güvenlik tehdidi vardır. Devlet yöneticilerinin, komutanların, askerlerin, polislerin ve kamu görevlilerinin; sadece sağlık bilgileri değil, kan grubu bilgileri bile düşman istihbaratları açısından stratejik değerdedir. Bugün dünyada, belirli biyolojik hedeflere göre saldırı yöntemleri geliştirilmektedir. Sağlık verisi, bir devlet adamına yapılacak saldırının alt yapısıdır. Bugün hedef şahsın kan grubuna göre ona hastalık bulaştıran ya da zehirleyebilen biyolojik ve kimyasal silahlar üretilmektedir.

"Türkiye sahipsiz değildir"

Son olarak, söz konusu olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildiren Vatan Partisi İzmir İl Başkanı İhsan Sefa, "Bu silahlar görünmeyen kokusuz gaz halinde olabilir, solunumla ya da yiyecek içecekle hedef şahsa kan grubuna göre sabotaj yapılmasına imkan verir. Aynı ortamda diğer şahıslar etkilenmez iken hedef devlet adamı ya da komutan sanki doğal kalp krizi vb. rahatsızlıkla ortadan kaldırılabilmektedir.

Bu nedenle bu olay, basit hırsızlık değildir, basit ihmal değildir, basit disiplin işi değildir. Bu olay, devlet güvenliğini ilgilendiren çok ciddi bir konudur. Şahsın FETÖ gibi yapılarla ve ya başka gizli servis elemanları ile doğrudan kendisinin ya da bağlantılı kişiler ile teması olmuş mudur? Milletimiz bu hassas konuda bu hassas sorularına cevap istiyor. Bu dosya kapatılamaz. Bu olay örtülemez. Bu mesele ötelenemez. Vatan Partisi olarak ilan ediyoruz: Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Devletin verisi sahipsiz değildir. Türkiye sahipsiz değildir. Milli güvenliğimizi tehdit eden bu olayın her boyutu açığa çıkana kadar susmayacağız.” diyerek, sözlerini noktaladı.