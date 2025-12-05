Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi, yaklaşan yılbaşını kent yaşamına taşımak için 13-31 Aralık tarihlerinde Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı’nda “Yeni Yıl Şenliği” düzenleyecek. Meydan; 15 metre yüksekliğindeki yeni yıl ağacı, özel aydınlatmalar ve yılbaşı temalı süslemelerle donatılarak şenlik süresi boyunca renkli bir atmosfere kavuşacak.

Hediyelik stantları ve üretici kadınlara alan

Konsepte uygun şekilde tasarlanan satış alanlarında çeşitli hediyelik ürünler ziyaretçilere sunulacak. Kontenjanla sınırlı stantların tahsisi için 0 (232) 399 43 26-28 numaralı telefonlardan başvuru alınacak. Üretici kadınlara ayrılacak el emeği satış noktalarına ilişkin duyurular ise önümüzdeki hafta Karşıyaka Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılacak.

Müzik, gösteriler ve çocuk atölyeleri

Şenlik boyunca müzik dinletileri, sahne gösterileri, çocuk atölyeleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Kent A.Ş, yılbaşı ruhuna özel lezzetleriyle alanda yer alacak. Şenlik alanı 31 Aralık’a kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Başkan Ünsal: “Yeni yıl ruhuyla umutlarımızı birlikte büyüteceğiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şenliğin hem kente neşe katacağını hem de dayanışma kültürünü güçlendireceğini belirterek, “Zühtü Işıl Meydanı, yeni yıl coşkusunu büyüten bir buluşma alanı olacak. 2025’i birlik ve beraberlikle uğurlamak, 2026’nın heyecanını paylaşmak için tüm hemşehrilerimizi 13-31 Aralık tarihleri arasında şenliğimize bekliyoruz” dedi.