İzmir'in Torbalı ilçesinde yer alan bir lokantada 30 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı büyük patlamaya ilişkin yürütülen dava sonuçlandı. Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi, üç sanığa "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan verdiği hapis ve para cezalarının gerekçeli kararını kamuoyuna duyurdu. Gerekçeli kararda, iş yeri sahibinden tüpü değiştiren çalışana ve tüp firması bölge sorumlusuna kadar tüm sanıkların kusurlu olduğu detaylandırıldı.

İşletme şartları ve ihmaller patlamaya davetiye çıkardı

Mahkemenin gerekçeli kararına göre, patlamanın yaşandığı iş yerinin temel güvenlik ve işletme şartlarını yerine getirmediği tespit edildi. Kararda, lokantanın havalandırma sisteminin yetersiz olduğu, alarm ve işletme ruhsatının bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca iş yerindeki elektrik aksamının LPG gazının kullanıldığı alan için uygun olmadığı da belirlendi.

İş yeri sahibi Gülten Kul'un, işletmeci olarak yasal yükümlülüklerini ve gereken özeni göstermemesi nedeniyle olayın gerçekleşmesinde doğrudan etkili olduğu ve bu nedenle asli kusurlu sayıldığı açıklandı.

Tüp değişimi ve güvenlik ihlali asli kusur sayıldı

Patlamadan bir gün önce sanayi tipi tüpü değiştiren sanık Mustafa Koç'un eylemleri de asli kusur gerekçesi olarak gösterildi. Karara göre Koç'un, tüp değişim eğitimi almamış olmasına rağmen işlemi gerçekleştirdiği, değişim sonrası İngiliz anahtarıyla tüpün üst kısmına doğru vurduğu ve dedantörü takmadan önce yeni conta kullanmadığı belirtildi. En kritik ihmal ise, işlem sonrasında gaz sızdırmazlık testini (köpük veya kontrol cihazıyla) yapmamasıydı. Bu ihmaller zincirinin gaz sızıntısının oluşmasına doğrudan sebep olduğu için Koç da asli kusurlu bulundu.

Önemli bir ayrıntı olarak, patlayan tüpte Makine Mühendisleri tarafından yapılan incelemede, tüpün vanası açıldığında köpüklerin baloncuklar halinde uçuştuğu ve gaz kaçağının var olduğu bilgisine kararda yer verildi.

Yoğun şırdan kokusu tehlikeyi gizledi

Gerekçeli kararda yer alan dikkat çekici bir diğer bilgi ise, iş yerindeki tehlikenin fark edilmesini engelleyen çevresel koşullar oldu. Lokantada pişirilen "şırdan" yemeğinin yoğun kokusu ile mekandaki yüksek insan yoğunluğunun, ortamdaki LPG gazı sızıntısından yayılan kokunun önceden algılanmasını engellediği belirtildi.

Bölge sorumlusuna eğitim ihmalinden sorumluluk

Olayda sorumlu tutulan üçüncü sanık ise tüp firmasının Ege bölge sorumlusu Osman İnce oldu. İnce'nin, Koç'a gerekli tüp takma eğitimini aldırmadan bu işlemi yapmasına izin vermesi gerekçesiyle olayda sorumlu olduğu ifade edildi.

Cezalar ve hukuki mücadele devam ediyor

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Kasım'da verilen kararla, sanıkların cezalarında takdiri indirimler uygulanmıştı. Buna göre:

Mustafa Koç (Tüpü Değiştiren): 13 yıl hapis cezası, indirimle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çevrildi.

Gülten Kul (İş Yeri Sahibi): 10 yıl hapis cezası, indirimle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çevrildi.

Osman İnce (Bölge Sorumlusu): 3 yıl hapis cezası, indirimle 2 yıl 6 aya indirildi ve bu ceza 364 bin lira adli para cezasına çevrildi.

Mağdur ailelerin avukatlarından Türker İzzet İşbilir, sanıkların daha fazla ceza alması gerektiği kanaatinde olduklarını belirterek karara karşı istinaf yoluna başvuracaklarını açıkladı. İşbilir, toplumsal barışı ve suç işlenmesini önlemeyi amaçlayan Türk Ceza Kanunu'nun ruhuna uygun olarak, sanıkların daha yüksek ceza alması için hukuki mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.