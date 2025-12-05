Son Mühür - Türkiye’de doğal taş ihracatının lideri olan ve 2025 yılının 11 ayında ihracatını yüzde 7 artırarak ülkeye 1 milyar 282 milyon dolar kazandıran Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde Anıtkabir’i ziyaret etti.

EMİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri mozoleye çelenk bırakarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Ziyaret kapsamında Anıtkabir Özel Defteri de imzalandı.

“Emanetinin izindeyiz atam”

EMİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne duygusal bir mesaj yazarak Atatürk’ün madenciliğe verdiği stratejik önemi hatırlattı.

Alimoğlu, Türkiye’nin 90 maden türünün 70’ine sahip olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Topraklarımızdaki madenleri milletimizin hizmetine sunmak, bağımsızlığımız için attığımız en önemli adımlardandır. Bugün, çevreye duyarlı üretim anlayışıyla yer altındaki zenginlikleri ekonomimize kazandırmayı sürdürüyoruz. Emanet ettiğin bu vatanın zenginliklerini korumak ve geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” Heyet ziyarette Anıtkabir ve müzeleri de gezerek Atatürk’ün mirasına duydukları bağlılığı gösterdi.

Madenciler Günü’nde yoğun diplomasi trafiği

Ege Maden İhracatçıları Birliği heyeti, Anıtkabir ziyaretinin öncesinde Türkiye Madenciler Derneği’nin Ankara’da düzenlediği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katıldığı “Sorumlu Madencilik Zirvesi”ne iştirak etti.

Aynı gün Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin açıkladığı Kasım Ayı Dış Ticaret Rakamları Toplantısı da heyetin gündemindeydi.

EMİB Başkanı Alimoğlu, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü “dolu dolu yaşadıklarını” belirterek sektörün geleceği adına önemli temaslarda bulunduklarını ifade etti.