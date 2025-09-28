Milli para atlet Aysel Önder, Hindistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2025 Dünya Şampiyonası’nda kadınlar 400 metre T20 finalinde piste çıktı. Henüz 20 yaşına girmeden kariyerinin en parlak dönemini yaşayan İzmirli sporcu, 54.51’lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

Paris’te başlayan yolculuk

Geçtiğimiz yıl Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda adını tüm dünyaya duyuran Önder, yarı finalde 54.96’lık derecesiyle hem dünya rekorunu hem de paralimpik rekorunu kırmıştı. Finalde rakibine kılpayı geçilerek gümüş madalya kazanan genç sporcu, bunu başaran ilk özel sporcu unvanını elde etmişti.

Rekorların sporcusu

Aysel Önder’in Hindistan’daki başarısı, sadece altın madalya kazanmakla sınırlı kalmadı. 54.51’lik derecesi, kadınlar 400 metre T20 kategorisinde yeni dünya rekoru olarak kayıtlara geçti. Bu performansıyla Türkiye para atletizm tarihinde bir kez daha dönüm noktasına imza attı.

İzmir’den dünyaya

İzmirli milli atletin elde ettiği başarı, hem kente hem de Türk sporuna büyük gurur yaşattı. Genç yaşına rağmen üst üste kırdığı rekorlarla adını şimdiden para atletizmin unutulmaz isimleri arasına yazdıran Aysel Önder, gelecekte de madalya koleksiyonuna yenilerini eklemesi beklenen isimler arasında gösteriliyor.

Aysel Önder’in kısa sürede kat ettiği yol, genç sporcular için de önemli bir ilham kaynağı oldu. Paris’te başlayan rekor serisini Dünya Şampiyonası’nda zirveye taşıyan Önder, hem Türkiye’ye hem de dünya para atletizmine yeni bir soluk getirdi.