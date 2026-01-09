Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Valisi Süleyman Elban, basın mensuplarıyla gerçekleşen kahvaltının ardından, gazetecilerin kent ile ilgili sorduğu sorulara yanıt vererek, önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Süleyman Elban: Bizim denizde su almamız gerekiyor

Son yıllarda İzmir’de etkili olan su sorunu ve küresel ısınma gerçeği ile ilgili konuşan ve denizden su alınması gerektiğinin altını çizen İzmir Valisi Süleyman Elban, “Küresel ısınma iklim değişikliği maalesef, bizim iklim kuşağımızı değil, bütün dünyayı etkiliyor. Bizim çok yönlü olarak bununla mücadele etmemiz gerekiyor.

Dolayısıyla mesela son 2 aydan beri yapan yağışlar bizim barajlarımızı besleyen havzaya düşmedi, sadece bu sabah yağan yağış bizim barajlarımızı besleyen havzaya düştü. Onun için ben buraya geldikten sonra su konusunu çalışmaya başladık, sürekli verilere ve alternatif çalışmalara bakıyoruz. Bu konuda çok hızlı eylem alınması gerekiyor. Bizim denizden su almamız gerekiyor. Bu tür avantajımız olan alternatifler başta olmak üzere, çok hızlı inisiyatif almamız gerekiyor.” diye konuştu.

“Gediz’de çok ciddi çalışmalar yapılıyor”

Ayrıca, körfez kirliliği ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Gediz ile ilgili çalışmaların içinde olduklarını hatırlatan Elban, “Gediz bizden önceki üç ilde büyük bölümünü kapsıyor, biz bu çalışmaların içindeyiz ama gerek evsel, gerek tarımsal atıklarla kirleniyor. Özellikle merkezi hükümete boyutunda biz de takip ediyoruz, çok ciddi çalışmalar yapılıyor.” dedi.

“Valilik ve devlet olarak konuya hakimiz”

Ayrıca, son günlerde meydana terör örgütü DEAŞ saldırıları hakkında da konuşan Elban, devlet olarak konuya hakim olduklarının altını çizerek, “Yaşadığımız coğrafyanın jeopolitik riski çok fazla, bu yapıda terör etkisinde olan insanlar olduğunu biliyoruz.

Bu konuda tüm güvenlik birimlerimiz yoğun bir çaba gösteriyor. Artık terör örgütü de eğitimlerini ve kararlarını dijital alanda veriyor biz de mücadele ediyoruz. İzmir'de ufak bir terör tehdidi ile karşı karşıya kalmamak için çok çalışıyoruz. Ne kentimizde ne ülkemizde böyle yoğun bir tehdit yok. Biz valilik ve devlet olarak konuya hakimiz.” ifadelerini kullandı.

“Şu an orada herhangi bir tesis oyuncak alet ve edevat yok”

Son olarak, Balçova’da bulunan ve 2022 yılında kapatılan Aqua Park Tesisleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Oranın yıkımı 2022’de gerçekleşti. Yeniden ancak yapılırsa orada bir tesis olur. Şu an orada herhangi bir tesis oyuncak alet ve edevat yok.”