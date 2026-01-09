Son Mühür / Emine Kulak – Bornova’nın merkezinde yer alan Kars Halil Atilla İlkokulu, depremde hasar gördüğü gerekçesiyle kısa süre önce yıkıldı. Yıkımın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından okulun yeniden yapımı için gerekli ruhsat verildi. AK Parti Bornova İlçe Başkanı Cihan Dağlıer, Sürece ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya AK Parti Bornova teşkilatı, meclis üyeleri ve Hakan Yıldız katıldı.

Okulun yeniden inşa çalışmalarının Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tarafından engellendiğini öne sürerek, yaşananların kamuoyuna açıklanması ihtiyacı doğurduğunu ifade etti.

"DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILMIŞTI"

AK Parti Bornova İlçe Başkanı Cihan Dağlıer, şu şekilde konuştu;

"Bugün, Kars Halil Atilla İlkokulu’nun yeniden yapım sürecinde Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tarafından engel konulmasına rağmen, Bornova’mızın 100 yılı aşkın köklü eğitim geçmişine sahip okulunun nasıl çözüme kavuşturulduğunu kamuoyuyla paylaşmak üzere burada bulunuyoruz. Bornova ilçemiz Erzene Mahallesi’nde bulunan Kars Halil Atilla İlkokulu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2023 yılında Bakanlığımız tarafından yıkılmıştır. Aynı alana, 16 derslikli modern bir okul binasının yapılması için Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından gerekli çalışmalar başlatılmış, okul inşaatı Bakanlığımız İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü tarafından il yapım programına alınmıştır."

"ZAMAN KAYBI VE EKONOMİK YÜKE NEDEN OLMUŞTUR"

"2024 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan vaziyet planı ve mimari uygulama projeleri, ön onay alınmak üzere Bornova Belediyesi’ne sunulmuş, okul binasına ilişkin yapı ruhsatı başvurusu da Bornova Belediye Başkanlığı’na yapılmıştır. Söz konusu okul binası, İlimizin 2025 Yılı Yapım Programı kapsamında yer almakta olup, yapımı için Bakanlık onayıyla gerekli ödenek de sağlanmıştır. Ruhsat başvurularına rağmen Bornova Belediyesi tarafından sürecin bilinçli şekilde uzatılması ve ruhsatın çıkarılmaması yıkılan okulda eğitim gören ve farklı okullara yerleştirilen öğrencilerimiz ile bölgedeki öğrenciler açısından ciddi mağduriyetlere, aynı zamanda zaman kaybına ve kamuya ilave ekonomik yüke neden olmuştur. Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan ve İzmir İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı’nın girişimleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un takdirleriyle, devlet sorumluluğu ve kamu yararı gözetilerek 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26. maddesi kapsamında okulun yapı ruhsatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir. Ruhsatın alınmasıyla birlikte Kars Halil Atilla İlkokulu’nun ihale dosyasının hazırlanmasında son aşamaya gelinmiştir. Okulumuz 16 derslikli olarak ihale edilecek olup, projenin bedeli yaklaşık 200 milyon Türk Lirasıdır. Bu süreçte verdikleri güçlü desteklerden dolayı Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan’a İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı’ya ve İzmir Milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

"OKULUN YAPIULMASINI İKİ YIL BOYUNCA ÖMER EŞKİ ENGELLEDİ"

"Bornova Belediye Başkanı’nın tutumu ise kamuoyunun malumudur. İlçemizde elle tutulur, kalıcı bir yatırım ortaya koyamayan; çöken yolları geçici asfaltlarla kapatıp hizmet üretiyormuş algısı oluşturan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Bornova Belediyesi yönetimi aylar boyunca sorumluluk almamış; öğrencilerimizin eğitim hakkı görmezden gelinmiş, velilerimiz ve öğretmenlerimiz adeta kaderine terk edilmiştir. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan ve Kars Halil Atilla İlkokulu’nun yeniden yapılmasını iki yıl boyunca engelleyen isim Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’dir"."

"BASKI KURMAYI YÖNETİM TARZI HALİNE GETİRMİŞTİR"

"Ömer Eşki’nin bu tutumu ne yazık ki ilk değildir. Daha önce kız öğrenci yurdu olarak planlanan Bornova merkezde bulunan İÇTAŞ binasının belediye hizmet binasına dönüştürülmesi sürecinde de benzer bir yaklaşım sergilenmiş, eğitime yönelik projelerin geri plana atılmasını alışkanlık haline getirmiştir. Hiç borcu olmayan bir belediyeyi devralmasına rağmen, çok sayıda belediye taşınmazını satışa çıkaran; buna rağmen Bornova’ya somut ve kalıcı bir hizmet kazandıramayan bu anlayış, bugün belediyeciliği bir kenara bırakıp oda seçimlerine müdahale etmeyi, zabıta eliyle esnaf üzerinde baskı kurmayı bir yönetim tarzı haline getirmiştir. Bornova’ya katkı sunamayan, okulun yapım sürecini durduran, gerekli ruhsatı vermeyen irade CHP’li belediye yönetimidir. Yetmediği gibi çocuklarımızın eğitim alacağı okulun yapımını dahi engelleyen bu anlayışa rağmen, bizler AK Parti teşkilatı olarak çalışmaya, üretmeye ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.